VIDÉO - Chars occidentaux calcinés ou... intacts : Moscou exhibe ses "trophées de guerre"

À quelques jours des commémorations du 9 mai, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les Russes, le Kremlin intensifie sa propagande. Depuis le 1er mai et pendant un mois, il expose dans un parc de Moscou les armes occidentales, y compris françaises, saisies sur le champ de bataille.

Noirci par l'explosion, les chenilles brisées, un char américain est le clou du spectacle d'une exposition à Moscou affichant des prises de guerres. Des milliers de Moscovites étaient de sortie tout le week-end, en famille, pour voir l'armement occidental capturé par l'armée russe en Ukraine. Certains véhicules sont calcinés, d'autres quasiment intacts, comme un blindé estampillé d'un drapeau français. Suite à un cliché relayé en ligne de ce tank, TF1info avait identifié qu'il s'agissait bel et bien d'un blindé français qui avait été livré à l'Ukraine, mais que "les drapeaux de la France qui apparaissent sur ce blindé ont été rajoutés" par la suite.

Sur chaque prise de guerre, des drapeaux ont en effet été collés par les soldats pour rappeler l'origine du matériel. "Ça nous a beaucoup impressionné tous ces blindés venus du monde entier, et de voir que nos guerriers les ont écrasés", souligne une Moscovite. "La guerre continue. Je veux que mon fils voit et apprenne quel pays est bon et quel pays est mauvais", ajoute un autre Russe venu avec son enfant.

Pour animer les allées, des soldats russes revenus du front ont été mobilisés et des images de destruction sont projetées sur des écrans géants. La guerre en Ukraine, longtemps tenue à distance des Moscovites, est soudain très proche. "On regarde ça le souffle coupé. J'imagine quelle énergie et combien de vies nos militaires ont dû donner pour ça. Je suis très inquiète pour eux", confie une passante.

Exhiber des captures de guerre, une tradition russe

Exposer des blindés capturés est une manière très soviétique de faire de la propagande, rappelle notre correspondant à Moscou, Jérôme Garro. Les autorités russes tentent aujourd'hui un parallèle avec une autre exposition qui s'est tenue dans la capitale, en 1943. A l'époque, dans la ville, en pleine Seconde Guerre mondiale, Staline fait exposer les panzers allemands capturés par l'armée rouge. L'Union soviétique est alors engagée dans un combat à mort avec l'Allemagne nazie.

Avec l'exposition de ce week-end à Moscou, les autorités font un parallèle hasardeux entre les deux guerres pour présenter la Russie comme le pays aujourd'hui agressé. Une inversion des rôles soutenue par les soldats présents. "Quand tu es sur le front, tu ne comprends pas combien d'ennemis attaquent. Mais en venant ici, j'ai réalisé que toute l'Europe se bat contre nous", rapporte l'un d'eux.

En Russie, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est régulièrement convoqué pour souder la population. Le 9 mai prochain, le pays célèbrera la victoire contre l'Allemagne nazie. Les répétitions des parades militaires pour cette occasion ont d'ailleurs déjà débuté dans la capitale.