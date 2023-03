REPORTAGE TF1 - Guerre en Ukraine : ces bébés qui continuent de naître sous les bombes

Autre fait notable : depuis le début de la guerre, dans ce pays où la loi autorise les mères porteuses, elles sont de plus en plus nombreuses à se déclarer candidates. Eugenia est enceinte depuis six mois. Les parents biologiques attendent en Allemagne. Pour cet acte, la mère porteuse va toucher au total 16.000 euros.

"Les trois premiers mois de la guerre, je n'ai pas du tout travailler", raconte cette mère porteuse. "C'est difficile surtout quand on doit nourrir ses propres enfants. Et comme trouver un emploi est de plus en plus compliqué, alors dès que la situation l'a permis, je suis rentré dans le programme des mères porteuses", explique Eugenia.

Dans une pouponnière, les nourrices s'occupent toujours des nouveau-nés, alors que les parents biologiques, Français, Allemands ou encore Américains, mettent parfois des semaines pour rejoindre Kiev. Un enfant de plus d'un an n'a toujours pas vu ses parents. "Ce bébé est né le 26 janvier 2022, ça fait plus de 12 mois qu'il est ici. On ne sait toujours pas quand ses parents vont pouvoir venir le récupérer", explique une nourrice.