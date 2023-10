REPORTAGE - "Ils voient tout avec leurs drones" : la guerre dans les tranchées ukrainiennes, sous le feu des Russes

En un an et demi, certains soldats n'ont eu qu'une semaine de permission, la fatigue se ressent. "J'aimais tellement voyager, je trouvais ça tellement cool. Je voudrais que tout ça s'arrête, pour que tout le monde puisse vivre en paix, profiter d'une planète normale quoi", explique un soldat. Sur place, les victoires se comptent en mètres, et les distances en vies humaines. Sans soutiens aériens, une contre-offensive plus rapide est impossible.