REPORTAGE TF1 - Neige, froid glacial, rongeurs… sur le front, un deuxième hiver de guerre en Ukraine

À Bakhmout sur le front est, l'hiver ne fait que commencer. Les combats se déroulent en ce moment dans un froid glacial et des conditions extrêmes. Une équipe du 20H de TF1 a pu en être témoin aux côtés des soldats ukrainiens sur la ligne de front.

Des températures autour de zéro degrés, un ciel gris et bas, des paysages blancs et glacés à perte à vue. À Bakhmout, dans l'est occupé de l'Ukraine, l'hiver ne fait que commencer, le deuxième d'affilée sur le front pour les artilleurs. Malgré les températures extrêmes, il leur faut continuer à faire la guerre et accomplir leur devoir. Si les hommes se battent sans se plaindre, chaque geste demande un effort surhumain.

"Les obus sont durs à transporter, le métal colle aux doigts, il faut régulièrement dégeler les pièces de mortier", témoigne l'un d'entre eux, dans le reportage en tête de cet article. "En hiver, avec les températures négatives, tout est vraiment plus difficile", abonde un second.

Des abris infestés de souris

Avec cette météo, les tirs sont notamment moins précis car les drones ne peuvent pas donner des coordonnées très exactes. Mais elle présente aussi certains avantages. Nuages et brouillard protègent en effet les combattants : le plafond nuageux est si bas que l'ennemi ne peut pas repérer les pas de tir, comme celui où a été tourné le reportage en tête de cet article.

Mais ces derniers n'en vivent pas moins dans des conditions dignes des poilus de la Première Guerre mondiale, avec des abris infestés de rongeurs. "On n'y pense pas, on s'enroule dans nos couvertures pour dormir", témoigne l'un d'eux, avant de désigner à l'extérieur de l'abri les stocks de nourriture entassés dans la neige faisant office de réfrigérateur.

Les déplacements difficiles

Outre le froid et les rongeurs, l'hiver c'est aussi des chemins très glissants pour se rendre jusqu'à la position de tir et les véhicules s'embourbent vite dans la boue. Dans ce contexte, se déplacer d'un point à un autre s'avère évidemment très compliqué, et ce tout le long de la ligne de front dans la partie est de l'Ukraine.

En témoigne, l'exemple d'un autre groupe suivi par notre équipe, un peu plus loin. "Il faut qu'on se rende sur la position dans l'obscurité totale avant l'aube pour ne pas être repéré", témoigne un soldat. Vers 5h du matin, ce jour-là, l'unité spéciale dont il fait partie a pu s'installer dans un endroit tenu secret, tout près de la ligne de front. S'il fait toujours aussi froid, la météo du jour s'est améliorée et le temps s'annonce clair. Cela change tout, alors que la visibilité est un enjeu crucial sur le front : les cibles seront bien plus repérables.