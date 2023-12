REPORTAGE - Guerre en Ukraine : sur le front de Robotyne avec des soldats ukrainiens à bout de souffle

Face à la pression des Russes, les soldats ukrainiens se réfugient, épuisés, dans des abris souterrains secrets. Notre envoyé spécial Michel Scott s'est rendu sur le front à Robotyne, localité reprise en août par les forces ukrainiennes désormais à bout de souffle.

Les tirs de barrage russes tapissent tout le secteur. Cachés dans un rideau d'arbres, les soldats ukrainiens tentent de résister, mais les munitions sont comptées. Dans le reportage en tête de cet article, on peut voir des obus de 120 millimètres lancés en direction de la position d'artillerie russe. La localité de Robotyne a été reprise en août par les forces ukrainiennes, qui espéraient une percée dans la zone afin de pousser vers le Sud et la mer d'Azov.

Le drone, arme privilégiée par les Ukrainiens

Chaque unité dispose de drones pilotés depuis des abris minuscules, creusés au détour de la tranchée. "Voilà leurs lignes, et vous allez voir notre tir de mortier", commente un soldat ukrainien, interrogé par notre envoyé spécial Michel Scott. Depuis l'intérieur de ces petites pièces enfouies, les soldats ukrainiens ont une vue d'ensemble en direct à l'aide de petits écrans, sur les positions d'artillerie russes. "C'est cette zone que nous visions", précise le combattant.

La frappe ukrainienne manque de peu le réseau de galeries adverse, bien visible sur les images. Les soldats ennemis se terrent également pour ne pas s'exposer. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce sont désormais les Russes qui attaquent sans relâche, avec des troupes largement plus nombreuses. "Ils ont pris l'initiative, et ils poussent encore et encore. Mais si on permet aux Russes d'avancer, alors la guerre ne finira jamais", témoigne un autre soldat ukrainien.

L'armée russe a avancé "de manière significative" dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine partiellement occupé, a affirmé mardi le gouverneur installé par Moscou, Evguéni Balitski. Les forces russes multiplient les attaques tout au long du front, depuis l'échec de la grande contre-offensive ukrainienne cet été. Les assauts interviennent par ailleurs au moment où la pérennité de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine est remise en question.