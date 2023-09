REPORTAGE - "On ne sait même pas où aller" : l'infinie tristesse des habitants du Haut-Karabakh sur la route de l'exode

Épuisement et angoisse face à l'inconnu du lendemain. "Ils nous ont dégagé de chez nous", s'exclame un Arménien infiniment triste de quitter sa terre natale. "C'est très dur. On ne sait même pas où on va aller", se désole une autre Arménienne dans sa voiture pleine à craquer. Dans le reportage en tête de cet article, on peut voir une file ininterrompue de véhicules qui arrivent en masse du Haut-Karabakh.

Une semaine après l’offensive éclair de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh et la capitulation, le 20 septembre, des autorités autoproclamées, les Arméniens de l'enclave séparatiste ont pris massivement la route de l’exode. Seule route permettant de rejoindre l'Arménie : celle du corridor de Latchine, qui avait été bloqué pendant des mois par Bakou. Il a alors fallu à certains près de quarante heures d'embouteillages depuis l'enclave arménienne pour venir jusqu'ici. "Vous nous avez abandonnés !", hurle une femme, à bout de nerfs.