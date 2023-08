VIDÉO - "On a tout laissé" : au Portugal, la détresse des évacués fuyant l'avancée des feux

Face aux flammes, un tracteur pour protéger sa maison. "On coupe l'herbe", explique un agriculteur. L'un des incendies qui frappent le Portugal n'est plus qu'à une centaine de mètres de sa ferme. Les habitants tentent d'aider les pompiers. Tout près du feu se trouvent les 40 vaches de ces agriculteurs. "Depuis lundi, le feu s'approche de notre maison. À tout moment, ça peut empirer. Donc, on reste là pour surveiller. On a peur avec tout ce qui brûle autour de nous", confie une habitante.