REPORTAGE - "Surréaliste" : des milliers de Canadiens évacués en urgence face à des mégafeux "sans précédent"

Depuis dimanche, plus de 20.000 hectares de forêt sont partis en fumée en Nouvelle-Écosse. C’est déjà six fois plus que pour toute l’année 2022. Alors qu’aucun des trois gros feux détectés n’est maîtrisé, d’autres départs de flammes ont été repérés par les pompiers.

Des dizaines de maisons ont été détruites dans la ville d’Halifax, où l'état d'urgence a été décrété, et plus de 16.000 personnes ont été évacuées après avoir reçu des alertes sur leurs téléphones. Le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a décrit une province "sous tension", tandis que le maire d’Halifax, Mike Savage, parle d’un incendie "sans précédent". "Nous n’avons pas élargi le périmètre (de la zone d’évacuation, NDLR) depuis hier, ce qui laisse espérer que la situation s’est peut-être stabilisée", a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse tout en soulignant qu’elle "reste dangereuse".