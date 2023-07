VIDÉO - "Personne n'est venu !" : au milieu des ruines calcinées, la colère des habitants d'un village grec

Le long des rues, des carcasses de voitures, des ruines noircies et surtout le silence. Loutráki ressemble à une ville fantôme depuis dix jours. La petite station balnéaire du golfe Corinthe a été désertée par ses habitants avant l'arrivée des feux. La nuit de l'incendie, Vassili a tout fait pour protéger sa maison. "Je remplissais les arrosoirs. Et puis, avec le tuyau [d'arrosage], j'éteignais le feu pour l'empêcher d'approcher des habitations", raconte, au micro de TF1, cet habitant, dans la vidéo en tête de cet article. En vain ou presque, plus de soixante-dix maisons ont été détruites cette nuit-là. Le combat était inégal, seul face aux flammes.

"Je suis en colère, parce que personne n'est venu ! Le feu était juste là. On le voyait... Et il n'y avait personne !", raconte, furieux, le brave homme. Sur les hauteurs de la station balnéaire, Michaël et sa famille font partie des chanceux. Leur maison n'a pas brûlé. Mais ils ne reconnaissent plus leur quartier. "Habituellement, ici, il y a plein de monde, raconte cet autre habitant. Maintenant, je ne sais pas ce que cela va devenir, poursuit le père de famille. Tout est brûlé, l'odeur de fumée est partout." Les habitants ont été autorisés à revenir, une fois les habitations inspectées par les autorités.