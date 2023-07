VIDÉO - Incendies en Grèce : à Corfou, des habitants seuls face à l'avancée des flammes

Tous les riverains s'activent pour arroser ce qui peut l'être et couper les arbustes trop près des maisons. Un peu plus loin, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, certains tentent de sauver l'école du village, en inondant son toit. Au total, ce sont près de 100 personnes qui ont décidé de rester à Imerolia pour tenter de sauver leur village.

Mais leurs efforts semblent de plus en plus vains, car le vent ne cesse d'augmenter, attisant ainsi les flammes qui ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres. En début de soirée, les premiers dégâts sont d'ailleurs visibles, un sol fumant qu'il faut tout de suite arroser. "C'est pour que le feu ne reprenne pas. Grâce à mon camion-citerne, on fait vraiment de notre mieux", explique un autre habitant de l'île.