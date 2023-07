VIDÉO - "Dès qu'on éteint un feu, deux reprennent" : le combat désespéré des pompiers et habitants de Rhodes

Près d'un tiers de l'île de Rhodes a déjà brûlé. Pourtant, le brasier ne cesse de progresser. Sous le regard des habitants désemparés, il n'est plus qu'à quelques mètres d'un village. "On essaie de trouver de l'eau pour les pompiers. On va rester ici pour empêcher que le feu atteigne les maisons", avance un père de famille.

Pendant ce temps, dans les airs, Canadairs et hélicoptères prennent tous les risques et enchaînent les largages à travers l'épaisse fumée. Mais le temps est compté. À la nuit tombée, ils devront arrêter leurs rotations, laissant les pompiers et les habitants seuls face à l'incendie.