VIDÉO - "Si l'incendie reprend, ce sera dramatique" : le combat acharné des pompiers au Portugal

La moindre reprise de feu peut tout faire basculer. L'incendie dans le sud du Portugal est pour l'instant sous contrôle, mais les pompiers restent sur leurs gardes, dans les airs comme au sol. "Si ça reprend d'un coup, ça peut passer de l'autre côté. Et ce serait dramatique. Donc on surveille et on envoie les avions pour refroidir les points chauds", s'exprime l'un d'eux.