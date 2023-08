VIDÉO - Incendies monstres à Hawaï : les images de la station balnéaire de Lahaina en cendres

Encerclés par les flammes, les habitants de Lahaina ont tenté de fuir et de sauver leur peau par tous les moyens. Quitte à laisser derrière les plus malchanceux. "Faut que t'avances, mec, on ne peut plus rien faire pour elle", dit, dans la vidéo du 20H, le passager d'une voiture en passant à côté du corps d'une femme sur la route. Acculées par l’incendie, quatorze personnes ont réussi à s'échapper in extremis en sautant dans l’eau depuis le port de la ville. Le bilan déjà très lourd, au moins 55 morts jeudi soir, pourrait continuer à grimper dans les prochaines heures.

Joint par TF1, un Français installé sur l'île confirme que toutes les infrastructures sont détruites. Et que lui-même a tout perdu : "Toute l'industrie de cette île repose sur le tourisme. Ma femme, par exemple, est capitaine de bateau, elle bosse sur les catamarans, moi, je suis instructeur de plongée. Le problème, c'est que ses bateaux ont brûlé, moi mon club de plongée a brûlé aussi. Donc on n'a plus de maison, mais aussi plus la capacité de travailler."