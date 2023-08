VIDÉO - Indonésie : ce Français est l'ange gardien des gibbons de Bornéo

Un primate en danger sur la troisième plus grande île du monde, partagée entre le Brunei, la Malaisie et l'Indonésie. Dans la brume humide de la jungle, l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, se réveille aux chants des gibbons. Ces singes sont reconnaissables à leur long bras, car ils passent leur vie à se balancer entre les branches. Mais ils ne sont plus à l'abri dans leur canopée. Leur espèce est en effet menacée.

Depuis 25 ans, un Français les protège. Avec son équipe, Aurélien Brulé, dit "Chanee", traque les braconniers, la première menace pour les gibbons. Ces petits singes sont chassés pour être vendus comme animal domestique ou sur le marché noir pour la médecine traditionnelle. "Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de piège, pas de braconniers qui seraient rentrés pour mettre des pièges... C'est important de continuer à marquer notre présence dans les réserves pour faire voir qu'elles sont protégées", explique Chanee, qui mise avant tout sur la "dissuasion".