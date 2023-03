VIDÉO - États-Unis : piégés par la neige, ils jouent les MacGyver pour envoyer un SOS

Deux amis qui voulaient aider une automobiliste bloquée près d'une forêt ont à leur tour été pris au piège, à la tombée de la nuit. "Leur véhicule s'est enlisé dans la neige et ils n'avaient pas de réseau téléphonique pour appeler à l'aide" dans cette région isolée, a expliqué sur Facebook le shérif du comté de Lane. Coincés dans le froid, ils hésitent à marcher dans la neige. Finalement, l'un d'eux se rappelle qu'il a un drone avec lui. Ces MacGyver amateurs vont alors bricoler une solution inattendue.

"J'avais vu un film récemment sur des gens coincés et mon ami, lui, avait vu au journal télé que des gens jetaient des téléphones portables par drone à des détenus en prison. On s'est alors dit qu'il fallait aller plus haut que la montagne pour pouvoir capter, et on a utilisé une cordelette, un peu de scotch et du Sopalin", témoigne Ryan Casey, l'un des rescapés, dans la vidéo de TF1.