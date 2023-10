VIDÉO - Insolite : leur maison est traversée par une frontière

Et ces lignes au sol indiquant cette limite sont partout. En tout, une centaine de passages existent, car Baarle est divisée d’une manière compliquée entre les deux pays. Il y a d'abord la municipalité belge, composée de morceaux en Belgique et de 22 enclaves situées aux Pays-Bas. Et puis, il y a la municipalité néerlandaise, composée d'une importante zone, mais aussi d'enclaves dans les enclaves belges. Vous suivez toujours ? Un couple de retraités, lui, connaît par cœur ce drôle de découpage. Il faut dire que leur maison est située sur la frontière. Quand Tony prend son déjeuner dehors, elle profite du soleil belge. "L'été, nous vivons souvent dehors en Belgique. Pendant l'hiver, nous vivons dedans aux Pays-Bas", explique-t-elle.

Quelques mètres pour changer de pays tout en restant chez soi. C'est invisible et cela n'a pas vraiment de conséquences dans leur vie. Le seul hic : ils doivent payer des impôts à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. "Chaque année, on reçoit une enveloppe de la Belgique parce que pour la partie belge, nous devons payer la taxe foncière. Heureusement, ce n'est pas beaucoup", précise Ed, son mari. Au final, Ed et Tony sont considérés comme néerlandais, car leur porte est située aux Pays-Bas, c'est la règle ici. Il y a toutefois des exceptions, comme dans un immeuble où l'on peut rentrer côté Belgique et ressortir par une autre porte, côté Pays-Bas. Dans une autre maison, la frontière passe au milieu de la porte, la propriétaire a donc deux adresses de deux pays différents.