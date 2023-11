VIDÉO - Au moins 5 morts en Toscane : les images des inondations monstres

La région compte plusieurs dizaines de communes inondées. Ce vendredi matin, l’eau a disparu aussi brutalement qu’elle était venue, laissant derrière elle un paysage de désolation. Des milliers d'habitations sont sévèrement endommagées. Et il a fallu évacuer les patients et tout le personnel de trois hôpitaux. Les pompiers italiens poursuivent actuellement leurs interventions à la recherche d'au moins deux personnes portées disparues. La région de Venise, plus au nord, est, elle aussi, durement touchée, comme en témoignent les images aériennes des secouristes. Pour le gouverneur Eugenio Giani, "ce qui s’est passé cette nuit en Toscane a un nom : CHANGEMENT CLIMATIQUE".