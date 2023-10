VIDÉO - "J'ai entendu la police tirer" : soulagement à Bruxelles après la mort du suspect de l'attentat

Après une terrible nuit d'angoisse, l'auteur présumé de l'attentat de Bruxelles qui a fait deux morts et un blessé ce lundi soir, a été interpellé tôt ce mardi dans dans la commune de Schaerbeek. "J'ai entendu le bruit de la police quand ils ont tiré sur lui", décrit dans le reportage en tête de cet article une habitante qui dit avoir assisté par sa fenêtre à l'opération de police qui s'est déroulée dans un café. "J'ai regardé par la fenêtre, et après j'ai vu le monsieur monter dans l'ambulance", poursuit cette dernière.

Dans ce quartier de la capitale bruxelloise, les habitants ne cachent pas leur soulagement. "Je me suis dit : heureusement qu'ils l'ont arrêté. Un terroriste qui tire partout comme ça, franchement ça fait peur", réagit l'un d'entre eux. "On est dans un état de choc de savoir qu'un terroriste vient se loger dans notre quartier", renchérit un second. Une femme abonde : "J'ai dormi avec beaucoup de peur et d'angoisse".