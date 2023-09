VIDÉO - "J'ai envoyé au moins 100 CV" : en Chine, les jeunes confrontés à une crise sans précédent

Qian Wu, 26 ans, a quitté la ville pour se réinstaller chez sa mère dans un petit village au centre de la Chine. Un soulagement pour la jeune femme, qui n'a plus à se préoccuper du prix des repas et du loyer. "Je suis très contente de cuisiner pour elle. Quand elle était seule, elle ne mangeait pas très bien", avoue sa mère, qui déjeune désormais à ses côtés. Qian Wu vient de passer dix ans à Shanghai, l'une des villes les plus chères au monde, où même son salaire de directrice marketing ne suivait plus : "Dans mon premier appartement à Shanghai, je payais plus de 1.000 euros de loyer. Mais j'avais à peine 300 euros de salaire, c'était impossible de vivre comme ça", confie-t-elle. En Chine, de plus en plus de jeunes retournent ainsi vivre dans leur campagne natale, souvent la promesse d'une vie meilleure.