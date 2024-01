VIDÉO - "Je me suis dit que j'allais mourir" : au Japon, les attaques d’ours affamés se multiplient

Les autorités japonaises appellent la population à la vigilance alors qu'en vingt ans, le nombre de victimes d'attaque d'ours a été multiplié par quatre. À la recherche de nourriture, ces derniers n'ont pas commencé à hiberner, s'aventurant de plus en plus dans les zones urbaines. Regardez ce reportage du 20H de TF1.

Un record qui inquiète les autorités. Fin 2023, le ministère de l'Environnement japonais avait dénombré 212 attaques d'ours depuis le mois d'avril, dont six décès. Le précédent record montait à 158 cas en entre avril 2020 et 2021. Les 15.000 ours qui peuplent le Japon hibernent généralement à partir du mois de novembre jusqu'au printemps, mais ils semblent avoir quitté leur habitat naturel, en quête de nourriture, alertent les autorités.

La bouche était juste ici, à côté de mon oreille, j'entendais son souffle Keiji Minatoya, victime d'une attaque d'ours

D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont aussi bien présents dans les forêts que dans les villes. Akita, au nord du pays, est la région la plus touchée. En ouvrant la porte de son garage, Keiji Minatoya y a récemment découvert un ours d'une centaine de kilos. Deux imposantes cicatrices recouvrent sa joue. "L'ours et moi, on s'est regardé dans les yeux. Comme il était imposant, d'instinct, je me suis dit 'il va m'attaquer'", se souvient le miraculé.

L'homme s'enfuit, mais l'ours le dépasse, fait volte-face, et l'attaque. "La bouche était juste ici, à côté de mon oreille, j'entendais son souffle", raconte Keiji Minatoya, mimant la scène allongé sur le sol enneigé. "Comme je sentais sa force très puissante, à ce moment-là, je me suis dit que c'était terminé, que j'allais mourir comme ça", confie-t-il dans le reportage en tête de cet article.

TF1

Comment expliquer ce plus lourd bilan depuis le début des relevés il y a 17 ans ? L'été trop chaud a réduit la quantité de nourriture dans les montagnes, poussant les ours dans les champs et les zones urbaines. "J'ai des enfants en primaire, mais la situation m'inquiète, alors je vais les chercher moi-même à l'école maintenant", réagit un Japonais interrogé par TF1.

Les autorités ont décidé de limiter le nombre d'ours, proposant désormais des primes aux chasseurs. Tsutomu Oya et son groupe ont abattu une trentaine d'ours dans leur village cette année, soit dix de plus que l'an passé. "Nous chassons seulement les animaux qui pénètrent dans le village. Si on ne s'en occupe pas, ils n'ont pas de prédateurs", précise-t-il. Un problème cependant : au Japon, la chasse n'intéresse plus les jeunes générations.

Des barrières olfactives pour repousser l'animal

Afin de réduire les risques de mauvaise rencontre, des barrières olfactives dont le parfum repousse les ours, comme le montre la photo ci-dessous, ont également été mises en place. Car l'odorat de ces animaux est 2000 fois supérieur à celui de l'homme. "Il y a de l'éthanol et du piment qui ont été infusés", explique un habitué de la pratique. Seize dispositifs test ont été déployés en trois ans, et les agriculteurs constatent déjà moins de dégradation des cultures.

TF1

"On dit souvent que les ours passent des informations à leurs enfants. Si les adultes montrent aux oursons que l'endroit avec ses odeurs est dangereux, ils viendront sans doute moins fréquemment", analyse le chercheur Ryu Noda, interrogé par nos équipes.

En Roumanie également, comme le montre cet autre reportage du 20H en lien ci-dessus, les ours s'aventurent de plus en plus hors des forêts, suscitant la peur. Le pays abrite la plus importante population d'Europe (hors Russie) avec quelque 8000 ours, selon une estimation du ministère de l'Environnement. Face à la multiplication des attaques et des interactions, les quotas de chasse ont été portés dans le pays à 220 cette année, contre 140 auparavant. Des voix s'élèvent afin d'abattre davantage de spécimens de cette espèce protégée par une directive européenne.