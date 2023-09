VIDÉO - "Je suis toute seule, je n'ai plus rien" : l'aide arrive enfin dans les villages reculés du Maroc

"On était dix-huit à dormir dans cette cabine", se désole un habitant de Tigouga, village isolé situé à cinq heures d'Agadir dans lequel arrive notre équipe ce lundi matin. Depuis trois jours et le séisme dévastateur qui a touché le pays vendredi soir, les Marocains que nous rencontrons dorment sous des tentes de fortune, loin des habitations. Dimanche, ils ont trouvé du plastique pour renforcer leurs abris. "Ça fait trois jours que je dors par terre, et j'ai mal à la jambe", explique un autre habitant.