VIDÉO - "La pire crise qu'Haïti n'ait jamais connu" : des habitants apeurés témoignent

L'état d'urgence vient d'être prolongé d'un mois à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où les gangs font régner la terreur. Les habitants n'ont d'autre choix que de fuir ou de se terrer chez eux. Le JT de TF1 a recueilli le témoignage de certains d'entre eux qui décrivent une situation cauchemardesque.

Acculée par les gangs armés qui font régner la terreur, l'armée haïtienne n'a pas d'autres choix que de se replier sur l'aéroport de Port-au-Prince. Pendant ce temps, les habitants se terrent chez eux. Et pour cause... Des combats font rage entre les militaires et ces hommes armés. Un Français, que le JT de TF1 a pu joindre, a accepté de témoigner de façon anonyme. "Je pense que c'est vraiment la pire crise qu'Haïti n'ait jamais connu. On ne peut pas prendre l'avion, on ne peut pas sortir avec des voitures. Donc, on est définitivement bloqué. Les gens ont tout simplement peur. Ils en ont marre, mais ils ne savent pas ce qui peut se passer dans l'heure qui suit", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Le chef des gangs qui terrorisent le pays se fait appeler "Barbecue". Jimmy Chérizier, de son vrai nom, est un ancien policier. Il réclame la démission du Premier ministre. "Si la communauté internationale continue à le soutenir, nous nous dirigerons tout droit vers une guerre civile qui débouchera sur un génocide", affirme-t-il. Alors que l'île passe sous le joug des gangs, l'avion du Premier ministre, de retour de l'étranger, n'a pas pu se poser et a été dérouté vers Porto Rico. Il y est toujours cloué au sol.

Dans un pays sans Parlement et sans gouvernement, les civils redoutent le règne des gangs. "C'est des gens armés, des bandits qui ont cette réputation de procéder à des exécutions sommaires, de kidnapper les gens, de violer", souligne Etienne Côté-Paluck, rédacteur en chef d'Haïti magazine. De son côté, un journaliste local précise que la police patrouille encore dans la capitale. Il explique que "les balles résonnent toujours à côté du palais" présidentiel. "C'est la dernière limite, si on veut, avant d'arriver au centre-ville, qui est maintenant presque complètement contrôlée par les bandes criminelles", indique-t-il.

Selon un décompte du Synapoha, depuis le début des attaques coordonnées des gangs, 10 bâtiments de police ont été détruits et deux prisons civiles attaquées et vidées de leurs détenus.

Ce jeudi, les autorités ont prolongé d'un mois l'état d'urgence dans la capitale Port-au-Prince. Un nouveau couvre-feu nocturne a également été décrété, et ce, jusqu'à lundi, de 18H00 à 05H00 dans le département de l'Ouest.