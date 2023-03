"La prof nous disait que les Russes étaient les gentils, et les Ukrainiens les mauvais" : des enfants déportés par Moscou témoignent

Avec l'aide d'une association et après un voyage de plus de 8.000 km, Victoria et d'autres mères de Kherson, ont pu retrouver leurs enfants. Lera et Sacha, des enfants déportées dans le même camp de vacances, nous racontent leur rééducation par les enseignants russes. "La prof nous disait que les Russes étaient les gentils, les Ukrainiens les mauvais, et que de toute façon la Crimée appartenait à la Russie", témoigne Sacha.