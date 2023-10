VIDÉO - Attaque d’une rave-party en Israël : notre équipe sur les lieux du massacre

Les assaillants n'ont laissé aucune chance aux occupants du van que montre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus. En témoignent les impacts de balle et les traces de sang à l'intérieur du véhicule. Un peu plus loin, l'horreur monte encore d'un cran. Dans les champs, sur les bords des routes, partout, des corps des victimes du festival techno pris pour cible lors du lancement de l'offensive de la branche armée du Hamas contre Israël samedi matin.

Notre équipe présente sur place ce lundi décrit "une route qui porte les stigmates d'une matinée d'horreur, avec des deux côtés des véhicules laissés à l'abandon, portes et coffres ouverts, parfois du sang à l'intérieur et une odeur insoutenable. Pire encore, poursuit notre journaliste, nous avons vu des corps abandonnés sur le bas-côté et qui n'ont toujours pas été retirés".