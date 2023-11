REPORTAGE - Les forçats du cobalt : plongée dans l'enfer des mines où naissent nos smartphones

C'est l'un des métaux les plus rares du monde, indispensable aux batteries de nos smartphones et des voitures électriques. Le cobalt provient en grande majorité du sous-sol de l'un des pays les plus pauvres du monde, la République démocratique du Congo. Une équipe de TF1 s'est rendue dans ces mines aux conditions d'extraction parfois inhumaines, où les "creuseurs" risquent leur vie.

Par milliers, pour nourrir leur famille, des "creuseurs" extirpent à coups de pioche du cobalt dans une mine à ciel ouvert, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Une équipe de TF1 s'est rendue au contact de ces porteurs qui transportent péniblement à dos d'homme des sacs contenant ce minerai bleu-vert, dont l'utilisation dans les batteries de téléphones portables et de véhicules électriques en fait un produit d'avenir et de transition énergétique.

"Nous souffrons beaucoup ici"

Comme vous pouvez le découvrir dans le reportage du 20H en tête de cet article, les "creuseurs" passent huit heures par jour à ramper dans un enfer aux murs valant 30.000 euros la tonne. Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts asphyxiés, écrasés, payés 150 euros par mois. "Nous souffrons beaucoup ici, il faut nous payer plus", témoigne l'un d'eux face à notre caméra. "Va dire ça au gouvernement congolais plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des Blancs", interrompt son collègue. "Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux", poursuit-il. Pourtant, c'est bien toute la planète qui est concernée.

C'est cette particularité du Congo que montre ce reportage : l'un des sous-sols les plus riches de la planète cache en surface l’un des pays les plus pauvres du monde. Derrière ce cobalt à l'origine d'une révolution écologique, avec les voitures électriques, et permettant de faire fonctionner tous nos téléphones portables, se trouve l'exploitation de femmes, d'hommes et d'enfants. Un reportage saisissant sur les disparités vertigineuses de notre monde actuel.