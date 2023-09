VIDÉO - "Mon cœur saigne pour le Maroc" : des collectes spontanées partout en France après le séisme

L'aide arrive parfois par camions entiers. Kamel, bénévole au sein de l'association "Bourgogne Maroc", a lancé un appel aux dons dimanche sur Facebook. Une demande concluante : "On a apporté des gels douche, des couches pour les enfants, des couvertures, des béquilles, ou encore de la nourriture non périssable", énumère-t-il en pointant du doigt les nombreux objets et aliments entassés à l'arrière d'une camionnette.