VIDÉO - Niger : des manifestations permanentes face aux soldats français cloîtrés dans leur base

"Armée Française, dégage !" : l'inscription qui ouvre notre reportage donne le ton. Nous sommes avec le M62, l'un des mouvements civils les plus virulents contre la présence française au Niger. À l'avant d'une voiture équipée de grands mégaphones, sa figure de proue, Abdoulaye Seydou, bat le rappel des troupes : "J’appelle les hommes et les femmes à sortir massivement, car c’est un combat collectif". Il sillonne les rues de Niamey pour mobiliser les habitants et relayer la parole de la junte militaire au pouvoir depuis juillet. "Nous sommes totalement opposés à la politique de domination néo-colonialiste de la France", lance-t-il un peu plus tard face à la foule.