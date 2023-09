VIDÉO - Comment va s'organiser le retrait français du Niger ?

"La France a décidé de ramener son ambassadeur", précise alors Emmanuel Macron. Un soulagement pour le diplomate français au Niger, Sylvain Itté, jusqu'ici contraint d'être reclus dans son ambassade, constamment menacé d'être privé de ressources ou d'eau. Selon son entourage, le diplomate se porte bien et devrait être à Paris dans les prochains jours. L'ambassade va-t-elle fermer après son départ ? La question reste quant à elle en suspens.

Du côté des troupes, les quelque 1500 soldats français auront définitivement quitté le pays "d'ici la fin de l'année", a annoncé le chef d'État aux 20H de TF1 et France 2. Sur place, se trouve aussi du matériel, notamment des drones, des avions de chasse, et des blindés. "Le matériel devrait être évacué à la fois par voie aérienne, et par voie terrestre, via le Bénin ou le Tchad", détaille le ministère des Armées Sébastien Lecornu dans un communiqué.