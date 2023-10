"On ne sait pas quand on reviendra" : avant l'offensive sur Gaza, les civils israéliens quittent les villes frontalières

Le moteur de sa voiture tourne déjà, alors que l'homme fait les cent pas au pied de son immeuble. "On est restés enfermés pendant sept jours", témoigne-t-il au micro de TF1, "on ne sait pas quand on reviendra". Une escorte militaire doit venir chercher les derniers habitants de Sdérot pour les éloigner de ce qui ressemble déjà à une ligne de front. La bande de Gaza est à moins d'un kilomètre, littéralement au bout de la rue. Les militaires arrivent enfin, et le cortège de civils quitte rapidement les lieux avec eux.