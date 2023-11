VIDÉO - "On vit au jour le jour" : des survivants israéliens témoignent un mois après l'attaque de leur kibboutz

Un mois de questionnements pour Avi, après un dernier message de son fils le 7 octobre à 10h02 : "Tous les matins, je me rase, je me mets du parfum, je ne veux pas avoir l'air misérable. Mais ensuite, les larmes montent. Tous les jours, j'attends des nouvelles", témoigne-t-il. Au moins 240 personnes ont été prises en otages le 7 octobre et se trouvent toujours dans les mains du mouvement palestinien, selon les autorités israéliennes. 60.000 personnes sont quant à elles déplacées au sein du pays.

Une cérémonie doit avoir lieu ce mardi soir à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, devant le mur des Lamentations, pour les otages et les personnes portées disparues. Lundi soir déjà, 1400 bougies ont été allumées devant ce mur, site le plus sacré où les juifs sont autorisés à prier. Ces bougies portaient les noms des victimes. En réponse à l'attaque du 7 octobre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis d'"anéantir" le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. L'armée pilonne le territoire palestinien, où plus de 10.000 personnes, dont plus de 4.000 enfants, ont été tuées en un mois de guerre, selon le Hamas.