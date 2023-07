REPORTAGE - Portugal : la vie de moins en moins dorée des retraités français expatriés

Difficile de résister à cela. Les belles plages de l'Algarve et la douceur de vivre au Portugal ont convaincu Jean-François et Nathalie de choisir le Portugal pour y vivre leur retraite. "On a trouvé une qualité de vie qu'on n'avait pas en région parisienne", témoigne la Française auprès de TF1. Son mari abonde : "Il y a 310 à 320 jours de beau temps, quand ce n'est pas plus, et les gens sont super sympas, il y a beaucoup moins de stress... la vie est belle, quoi !".

Pourtant, les conditions économiques idéales que rassemblait le Portugal à leur arrivée ont en partie disparu. La vie quotidienne dans les stations balnéaires de l'Algarve était notoirement moins chère qu'en France, a fortiori si on la compare avec la Côte d'Azur. Mais l'inflation est passée par là : en frôlant une hausse des prix de 20% sur l'année écoulée, le Portugal fait partie des pays d'Europe les plus touchés. Notre couple de Français le constate tous les jours au supermarché, comme ils le démontrent dans le reportage de TF1 en tête de cet article.