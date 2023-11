VIDÉO - "Pourquoi le gouvernement a menti ?" : 60 ans après, ils refont l’enquête sur l'assassinat de JFK

Il y a tout juste 60 ans, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy était assassiné à Dallas. Après toutes ces années, le mystère demeure entier et de nombreuses questions restent en suspens. Des zones d'ombre que des enquêteurs amateurs américains cherchent toujours à élucider en menant des recherches approfondies.

Chad Nagle n'était même pas né quand John Fitzgerald Kennedy fut assassiné à Dallas en ce 22 novembre 1963. Cet Américain passe pourtant plusieurs heures par jour à éplucher chaque document disponible sur la mort de l'ancien président. Assis devant son ordinateur, il montre par exemple face à notre caméra un document de la CIA dans lequel est inscrit le nom de code d'un agent. À la base, Chad n'a rien d'un enquêteur, il est conseiller en communication. "Moi, je suis plutôt novice, mais j'ai trouvé un document sur un agent et à partir de ces recommandations, d'autres ont découvert d'autres documents. Ça a fait un effet boule de neige pour le retrouver", affirme-t-il.

Les autorités ne se sont jamais donné la peine de trouver un mobile à l'assassin de Kennedy. Chad Nagle

Comme Chad, ils sont ainsi des centaines d'inspecteurs amateurs à travers toute l'Amérique à tenter de résoudre les interrogations autour de la mort du 35ᵉ président des États-Unis. Et elles sont encore nombreuses. "Les autorités ne se sont jamais donné la peine de trouver un mobile à l'assassin de Kennedy. Ils se bornent à répéter : 'C'est sûr, c'est lui le coupable. Et il a agi seul'", souligne par exemple Chad. Leurs recherches sont notamment rendues possible grâce à la déclassification par le gouvernement américain de documents. Il s'agit de cinq millions de pages consultables aux archives nationales ou sur Internet.

Depuis sa petite maison de Washington, Jefferson Morley mène lui aussi son enquête. Ancien journaliste du Washington Post, il nourrit quotidiennement un blog, "JFK facts", à partir de ses recherches. "C'est une chronologie quotidienne de chaque événement de l'année 63", explique-t-il. Jefferson s'intéresse particulièrement au passé de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé de JFK. "Oswald apparaît à Mexico six semaines avant l'assassinat. Il a essayé d'obtenir un visa au consulat cubain et à l'ambassade soviétique. Ça a attiré l'attention de la CIA qui a écrit un rapport. Il est dit qu'Oswald est un ancien Marines qui a vécu en U.R.S.S. En bref, ils disent : 'Ne vous inquiétez pas à propos de ce gars'", avance-t-il.

Pourquoi, 60 ans plus tard, cette histoire fascine-t-elle toujours autant l'Amérique ? Pour Jefferson Morley, ce fut "un cataclysme" avec toutes les spéculations qui vont avec. "Un président tué en plein jour. Qui a fait ça ? Pourquoi le gouvernement a menti ?", questionne-t-il.

Ces passionnés espèrent désormais la déclassification de l'intégralité des archives sur Kennedy, même si selon les experts, les documents restants ne contiendraient aucune révélation explosive.