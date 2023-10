VIDÉO - Première productrice de cocaïne au monde, la Colombie va-t-elle légaliser cette drogue ?

Selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Undoc), les cultures de feuilles de coca ont ainsi augmenté de près de 13% en 2022, pour atteindre le chiffre record de 230.000 hectares. En 2021, le pays comptait 204.000 hectares de plantations de coca, soit déjà une augmentation de 43% par rapport à 2020. Si on constate un ralentissement de la croissance en 2022, ce chiffre est néanmoins le plus élevé enregistré par l'ONU depuis qu'il a commencé à surveiller la production de cocaïne en 2001.