Rébellion dans une usine d'Iphone en Chine : les images d’une rare explosion de colère

Ils sont prêts à se battre avec des armes de fortune contre les autorités sanitaires. A Zhengzhou, dans le centre de la Chine, des centaines d'employés de la plus grande usine d'iPhone au monde, soumise à de fortes restrictions anti-Covid, manifestent depuis mardi soir leur colère contre leurs conditions de vie et de rémunération, comme on peut le voir sur les images amateurs en tête de cet article, que la correspondante de TF1 sur place a pu se procurer. Elles montrent une foule de travailleurs défilant dans une rue. Certains font face à des personnes en combinaison blanche de protection intégrale et à la police anti-émeute. "Ils nous frappent, les flics nous tabassent", lance l'un de ces manifestants. Par moments, la situation dégénère. Sur une image, on peut voir un manifestant au sol, roué de coups de pied. Tandis qu'un autre est frappé à coups de bâton.