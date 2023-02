REPORTAGE - Au Royaume-Uni, travailler à plus de 65 ans est de plus en plus courant

Touchés par l'inflation record au Royaume-Uni, de plus en plus de retraités doivent continuer à travailler. Ils sont 1,5 million, soit 11% des plus de 65 ans qui travaillent outre-Manche, contre seulement 3% en France. Dans ce pays qui compte aujourd'hui plus d'offres d'emploi que de chômeurs, le travail des retraités pourrait encore se développer.