VIDÉO - Les Britanniques invités à filmer les délinquants de la route pour les dénoncer

Un véhicule qui double dangereusement une voiture, un 4x4 qui grille un feu rouge, un SUV qui ne respecte pas les limites de vitesse... Au Royaume-Uni, ces images de conduite dangereuse sont filmées grâce à des caméras embarquées. Mais ce ne sont pas des voitures de police qui les capturent, mais bien des particuliers. Les Anglais sont en effet encouragés à filmer les infractions dont ils sont témoins sur la route, puis à les dénoncer.

Dans le comté du Surrey, une région aisée du sud de Londres, Rick Choley et son équipe ont reçu plus de 3.500 vidéos depuis le début de l'année. Après analyse, il peut envoyer un avertissement, verbaliser les conducteurs, ou même demander un retrait de permis. "Ici, nous allons regarder les antécédents du conducteur et voir s'il a déjà commis d'autres infractions, développe ce responsable de l'équipe des allégations de la police du Surrey. Alors, on se demande quelle est la mesure la plus adaptée : un cours de sensibilisation ou une sanction plus sévère."