VIDÉO - Russie : McDo, Starbucks... Ces marques occidentales remplacées par des clones

Du côté de McDonald's, les anciens restaurants ont été rachetés par une marque russe, mais tout est identique. Que ce soit dans la manière de commander, sur des bornes, ou dans le design. Même chose sur le plateau, les hamburgers sont servis dans des petites boîtes cartonnées, et ressemblent à s'y méprendre à ceux de l'Oncle Sam, que ce soit dans la forme ou la saveur. Le M de McDonald's a, lui, disparu des emballages et sur toutes les sauces, le logo est carrément rayé au marqueur noir.

L'autre chaîne américaine, Starbucks, partie en mai dernier, a connu le même sort, remplacée par... Stars Coffee : c'est le même bâtiment, le même personnel, et la même clientèle. "C'est pas pareil, mais au moins maintenant, ce sont des produits russes et moi, je trouve les boissons très bonnes", se réjouit une Moscovite. "Pour nous, ça ne change rien. Je pense que les marques qui partent ont plus à perdre que nous", renchérit un autre riverain.