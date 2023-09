VIDÉO - "Tous frères et sœurs" : après le séisme, Marocains et touristes se pressent pour donner leur sang

Une file d’attente de près de 100 mètres devant un hôpital à Marrakech. Pas moins de 750 personnes sont venues donner leur sang pour sauver des vies. Et qu’importe s’ils doivent attendre cinq heures sur leur chaise, comme l’étudiante que nous avons interviewée : "Il y a du monde, mais on veut rester pour aider les gens. On est tous des frères et des sœurs. La solidarité, c'est important."

Dans la foule, on aperçoit de nombreux touristes français. "Je trouvais que c'était normal que je vienne donner mon sang pour le peuple marocain", témoigne l'un deux à notre micro. À l’intérieur, le corps médical n’a pas une minute de répit. Les infirmières et les médecins sont admiratifs de cet élan de solidarité. "C'est un bon signe, et je suis convaincu que nous aurons assez de sang en stock pour les prochains jours", se réjouit un soignant.