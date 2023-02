REPORTAGE - "J'ai fouillé 24h d'affilée" : les secouristes s'acharnent dans les décombres du séisme

Mais malgré la fatigue, les secouristes s'acharnent. Ils n'entendent pas abandonner. "C'est un haut degré d'épuisement, mais on ne sent plus rien. Il reste un tout petit espoir", rassure l'un d'entre eux. C'est l'un des derniers lieux de recherche à Malatya. Une semaine après les séismes, les secours savent que sous les décombres, il reste cinq personnes. Mais on ne sait pas si elles sont encore vivantes. Ils gardent toujours espoir.