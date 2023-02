Turquie : les images du sauvetage d'une mère et de sa fille après 72 heures sous les décombres

Fin du cauchemar pour une mère et sa fille victimes du violent séisme et de ses répliques qui ont frappé la Turquie lundi. L'une et l'autre ont pu être extraites des décombres par les équipes de secours après avoir passé plus de trois jours ensevelies.

C'est un son tout juste perceptible au milieu du vacarme qui a interpellé les secouristes qu'une équipe de TF1 était en train de suivre. Après avoir demandé le silence et eu la certitude que des survivants se trouvaient enfouis, ces derniers ont immédiatement entamé leur travail de recherche. Des heures durant, l'équipe a creusé, parvenant à se rapprocher centimètre par centimètre des deux rescapées. Malgré des chances de survie infimes sans eau ni nourriture, les sauveteurs sont finalement parvenus à établir un contact. Sonnée mais vivante, la fillette a été libérée au milieu de la nuit de mercredi à jeudi, comme sa maman quelques instants plus tard.