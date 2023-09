"On va aller aussi loin qu'on pourra" : avec les bénévoles marocains sur la route de l'épicentre du séisme

La route est étroite, encore en partie couverte par les restes des habitations. Au sol, de larges fissures. Quelques centaines de mètres plus loin, cet homme au volant de sa voiture nous arrête : "Faites attention, là-haut, c'est bloqué, vous ne pourrez pas rouler après !". Tous les bénévoles sont déviés. Ils vont devoir emprunter une piste escarpée, alors ils se préparent : "On répartit les vivres entre deux camionnettes, parce que la nôtre est surchargée et la route est dangereuse". Mais un peu plus loin, un homme a de nouvelles informations : la route principale a rouvert. L'aide devrait donc être acheminée plus vite. Nous suivons le convoi, mais les voitures roulent au pas et sont même bientôt à l'arrêt, car de la roche s'est effondrée sur la route.

Trente minutes plus tard, la voie est enfin libre. Mais le camion d'Aziz et son groupe est coincé, il faut le tracter. Les villages se rapprochent, mais encore une fois la circulation est coupée. "Il y a encore de gros blocs qui sont tombés sur la route. Il faudra deux-trois heures pour les enlever", indique un homme. Un trajet interminable pour rejoindre ceux qui en ont le plus besoin.