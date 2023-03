REPORTAGE - À Rolling Fork, rayée de la carte par une tornade : "Je ne peux plus vivre ici"

Parfois, des quartiers entiers ont disparu. Un expert en assurances, croisé ce lundi matin, reconnaît que la situation est inédite. "Les compagnies d'assurance font d'abord une reconnaissance aérienne, récupèrent des images de drone et vont finir par envoyer une armée d'experts", indique-t-il. Dans la ville, les travaux ont déjà commencé. L'objectif est de remettre le plus rapidement possible dans l'état de marche l'eau et l'électricité.