REPORTAGE - Après le séisme, les rescapés sous la menace des épidémies

À Antioche, en Turquie, des médecins et pompiers français enchaînent les consultations ce mardi matin. La plupart des blessures n'ont pas encore été traitées. Séverine, infirmière, a dans ses caisses de quoi répondre aux besoins des plus vulnérables, mais pour un temps limité. "L'accès aux hôpitaux est limité, et on ne peut apporter que les premiers soins."

Et si les rares médecins s'occupent en priorité des blessés, ils doivent de plus en plus prendre en charge désormais des personnes tombées malades à cause des conditions de vie. Dans les rues et les allées des camps abritant les rescapés, les déchets s'accumulent. Et les familles craignent les maladies qui se propagent. "Il y a des poubelles partout, les gens tombent malades. Ma soeur a très mal au ventre", témoigne un jeune garçon.