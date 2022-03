VIDÉO - Ukraine : ils se mobilisent au nom de l'effort de guerre

Les entreprises ukrainiennes prêtent main forte à l'armée. C'est le cas de la MetalWorkshop Company de Lviv (ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise). Avant l'offensive russe, elle fabriquait des ustensiles de cuisine. Pour participer à l'effort de guerre, son patron, Maksym Andrushchyshyn, a imaginé une barrière anti-chars à monter soi-même.

"Les modèles plus classiques nécessitent beaucoup de place pour être transportés. Nos ingénieurs ont créé un nouveau modèle (...) à monter avec des boulons. Il suffit d'assembler trois plaques (métalliques, ndlr)", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. En plus de ces kits, l'entreprise de Maksym fournit directement l'armée en équipements militaires. En parallèle, elle continue à fabriquer des casseroles pour les civils mobilisées dans les brigades de défense territoriales.

Dans le fond de la casserole, un message, on ne peut plus clair : "Poutine doit mourir", montre fièrement le chef d'entreprise. L'usine emploie encore aujourd'hui plus de 70 salariés, qui ont ainsi diversifié leurs savoirs-faire pour défendre, comme à l'est, le territoire ukrainien.