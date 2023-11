VIDÉO - "Une super idée" : la solution innovante de Washington contre les vols de voitures

"Vous venez pour le AirTag ?", lance un agent dans le reportage ci-dessus. Les policiers de Washington ne savent plus où donner de la tête. Des dizaines de conducteurs se ruent dans ce quartier du sud de la ville. Le but : décrocher un tracker GPS distribué gratuitement et installés par les autorités dans une cachette secrète de leur voiture pour les aider à la localiser si elle se fait voler. "C'est vraiment une super idée, car les vols deviennent complètement fous", réagit une Américaine au volant.

Cette initiative répond à une peur grandissante des Américains, les vols de voiture à Washington ayant doublé en seulement un an. Deux marques, Kia et Hyundai, sont particulièrement ciblées. Une faille dans leur système permet de les dérober avec un simple tournevis et un câble USB. Aux États-Unis, ce larcin est d'ailleurs devenu un défi sur les réseaux sociaux.