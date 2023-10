VIDÉO - "Je veux protéger mes élèves" : aux États-Unis, des professeurs formés au maniement des armes

"On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je veux pouvoir me protéger, et protéger mes élèves", explique une enseignante, également apprentie dans ce centre de formation. Dans l'état républicain de l'Utah, les professeurs sont autorisés à être armés dans les salles de classe. Après plusieurs cours théoriques, une trentaine d'enseignants terminent leur entraînement au centre de tir. Leurs bras et mains tremblent au moment d'appuyer sur la détente.

Depuis janvier, aux États-Unis, 24 fusillades ont été recensées dans des écoles. Des chiffres hors normes qui ont convaincu Trish Kornelis, institutrice à Spanish Fork, de se former. Le lycée de sa fille a connu une alerte il y a quelques mois. Il ne s'est finalement rien passé, mais elle vit chaque jour dans l'angoisse. "Je tremble de la tête aux pieds. Je voudrais m'habituer au bruit, à l'avoir dans la main, à ne plus avoir peur au cas où un tireur rentre dans mon école", confie-t-elle. "Je sens que c'est nécessaire mais cela me rend vraiment triste", ajoute-t-elle d'un air angoissé, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.