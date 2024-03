VIDÉO - "Une tâche extrêmement complexe" : à Baltimore, le retrait des gigantesques débris du pont a débuté

Le pont Francis Scott Key s'est partiellement effondré dans la nuit de lundi à mardi après avoir été percuté par un porte-conteneurs. Les opérations de déblaiement viennent de débuter, et pourraient durer des mois. Ce vendredi, une énorme grue est arrivée sur place pour commencer les travaux de dégagement.

Un processus inédit par son ampleur et sa nature démarre à Baltimore, sur la côte Est des États-Unis. Après l'effondrement partiel du pont Francis Scott Key dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été percuté par le cargo marchand Dali, les débris de ce pont de 800 mètres de long doivent désormais être dégagés.

Une grue gigantesque pour déplacer les débris

Les opérations ont commencé avec l'ancrage des barges dans le lit du fleuve Patapsco. Elles serviront au démantèlement de sections énormes. "Avant de pouvoir procéder au levage, nous devons trouver la manière de découper le pont en morceaux de la bonne taille afin de pouvoir les soulever hors de l'eau à l'aide d'une grue", a expliqué le contre-amiral des garde-côtes, Shannon Gilreath, cité par l'AFP. Selon le gouverneur de l'État du Maryland (où se trouve Baltimore), Wes Moore, "le pont, qui repose actuellement sur le navire, pèse entre 3.000 et 4.000 tonnes".

Mais d'ici au découpage et au déplacement de ces gigantesques morceaux de métal, d'autres moyens de levage seront nécessaires. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'énorme navire-grue Chesapeake 1000, capable de soulever 1000 tonnes et qui transporte la plus grande grue de la côte Est des États-Unis, est arrivé sur place pour dégager l'accès au port de Baltimore, totalement à l'arrêt depuis l'accident. Ce port, neuvième du pays en termes d'activité, génère plus de 15.000 emplois.

Des moyens massifs déployés

"Nous devons dégager le chenal et ouvrir le trafic maritime vers le port. Parce que la santé de l'économie du Maryland et de l'économie nationale en dépend. Lorsque vous avez la possibilité de voir l'épave de près, vous comprenez pleinement l'énormité du défi. C'est une tâche extrêmement complexe et la séquence sera longue", a déclaré Wes Moore lors d'un point presse, vendredi.

"Nous ne pouvons pas reconstruire le pont tant que nous n'avons pas" dégagé les restes d'acier tordus du pont, a insisté le gouverneur. Pour cela, la Marine américaine va mettre à disposition des travaux quatre grues, dont trois sont déjà arrivées. La Chesapeake en fait partie. "Dans les semaines à venir, nous prévoyons que les entités suivantes se trouvent sur l'eau : sept grues flottantes, dix remorqueurs, neuf barges, huit navires de sauvetage et cinq bateaux des garde-côtes", a détaillé Wes Moore.

Le Maryland, où se situe Baltimore, a demandé à l'État fédéral une première enveloppe de 60 millions de dollars, appel rapidement entendu par le gouvernement. Le président américain Joe Biden s'est d'ailleurs engagé à ce que l'intégralité du coût de la reconstruction du pont soit prise en charge par l'administration fédérale.

Faire la lumière sur les causes de la catastrophe

À bord du porte-conteneurs Dali, des experts des garde-côtes américains ont mesuré les dégâts sur la structure du bateau. Des enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) étaient également présents. Ces derniers sont chargés de faire la lumière sur les causes de la catastrophe et de récupérer les enregistreurs du bord. Selon ces données, l'équipage a tenté d'éviter la collision jusqu'au bout. "À 1h25 et 59 secondes, de nombreuses alarmes sont audibles dans l'enregistrement des conversations de la passerelle. À 1h26 et 2 secondes, il y a encore des ordres de pilotage et de gouvernail", a expliqué Marcel Muise, enquêteur principal du NTSB.

Moins de deux minutes plus tard, l'accident a eu lieu. Le Dali, un porte-conteneurs long de 300 mètres battant pavillon singapourien, a percuté le Francis Scott Key Bridge. La quasi-totalité du pont s'est effondrée, entraînant des personnes et des véhicules dans sa chute.

L'accident a fait deux morts et quatre disparus, lesquels sont présumés morts. Les six hommes sont tous des ouvriers latino-américains. Ils faisaient partie d'une équipe de huit ouvriers qui travaillaient de nuit à la réparation de la chaussée du pont. Deux d'entre eux avaient pu être secourus après l'effondrement de la structure.