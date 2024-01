REPORTAGE - Vivre sans soleil durant des mois : comment les Norvégiens s'adaptent à la nuit polaire

Au-delà du cercle polaire, l'hiver est synonyme de nuit totale. Dans le nord de la Norvège, les habitants sont ainsi habitués à vivre dans une obscurité quasi-permanente. Un défi pour le corps et l'esprit.

Il est 15h dans la ville de Tromsø, dans le nord de la Norvège, et pourtant il fait nuit. Au-delà du cercle polaire, l'hiver, le soleil ne montre plus le bout de son nez et les habitants doivent vivre dans une obscurité quasi-permanente. Un défi pour de nombreux Norvégiens, qui ne bénéficient que de quelques heures de clarté de 9h à 14h. Un phénomène qui s'explique par deux raisons : tout d'abord la position de la Terre par rapport au soleil à ce moment de l'année, ensuite par le fait que la Terre tourne bien sur elle-même, mais sur un axe légèrement incliné. Résultat, dans des régions proches du Pôle nord, le soleil ne dépasse jamais l'horizon.

Une ambiance sombre à laquelle il faut habituer le corps et l'esprit. Les Norvégiens y adaptent ainsi leur emploi du temps et rentrent plus tôt du travail ou de l'école durant cette période. Une expérience dans laquelle s'est lancée une famille française, tout droit venue de Marseille, il y a cinq ans et que le JT a pu suivre dans le reportage en tête de cet article.