REPORTAGE - Voyage dans le Donbass, au cœur du conflit russo-ukrainien

La diplomatie internationale s'active pour essayer d'empêcher un affrontement armé, et Emmanuel Macron était reçu ce lundi par Vladimir Poutine, dans une tentative pour apaiser le maître du Kremlin. Au plus près des soldats russes, difficile d'en savoir plus sur les intentions véritables de Moscou. Lorsque Liseron Boudoul lui demande frontalement : "Tout le monde dit que vous allez envahir l'Ukraine, c'est vrai ?", un gradé du convoi russe lui répond seulement "non, non, ce sont des exercices militaires".