Répression en Iran : des dizaines d'enfants tués, et des centaines emprisonnés, alertent les ONG

Ils participent aux manifestations au péril de leurs vies. Depuis le début du mouvement de contestation en Iran il y a près d'un mois, des dizaines d'enfants ont été tués dans la répression et des centaines emprisonnées, certains étant détenus dans des centres chargés de les "rééduquer", d'après les autorités et des ONG.

Le pays est secoué depuis le 16 septembre par des manifestations déclenchées par le décès de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans morte trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir mal porté son voile. Selon l'agence de presse Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis, au moins 18 jeunes ont été tués depuis mi-septembre. Le plus jeune avait 12 ans, selon cette source. Amnesty Iran évoque au moins 23 enfants "tués illégalement par les forces de sécurité iraniennes". "Les victimes ont entre 11 et 17 ans", précise l'organisation. Mais le bilan pourrait être encore plus élevé, estiment des ONG.